Экономике ЕС предрекли крах в случае прекращения поставок газа из России

Forbes заявил о полном опустошении в Европе после прекращения поставок газа «Газпромом»

Экономика Евросоюза столкнется с опустошением после резкого падения экспорта российского газа по «Северному потоку». Об этом заявил обозреватель Forbes Сэл Гилберти.

По словам автора материала, жители холодных регионов вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, а прекращение поставок российского газа разрушит европейскую экономику.

Последствия будут огромными в первую очередь для крупнейшей экономики Евросоюза — Германии, считает Гилберти. Несмотря на то что США гораздо меньше зависят от импорта российских энергоносителей, фьючерсы на природный газ в стране выросли на «ошеломляющие» 95 процентов в годовом исчислении, добавил он.

«Потребители в Северном полушарии в этом году столкнутся с дорогим, а в случае с Европой, возможно, холодным и опасным зимним сезоном. Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы», — заключил колумнист.

Ранее немецкий энергетический гигант Uniper предупредил, что худшее еще впереди, поскольку опасения по поводу поставок российского газа в Европу осенью и зимой продолжают подталкивать цены к росту.