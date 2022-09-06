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Экономике ЕС предрекли крах в случае прекращения поставок газа из России

Forbes заявил о полном опустошении в Европе после прекращения поставок газа «Газпромом»
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Экономика Евросоюза столкнется с опустошением после резкого падения экспорта российского газа по «Северному потоку». Об этом заявил обозреватель Forbes Сэл Гилберти.

По словам автора материала, жители холодных регионов вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, а прекращение поставок российского газа разрушит европейскую экономику.

Последствия будут огромными в первую очередь для крупнейшей экономики Евросоюза — Германии, считает Гилберти. Несмотря на то что США гораздо меньше зависят от импорта российских энергоносителей, фьючерсы на природный газ в стране выросли на «ошеломляющие» 95 процентов в годовом исчислении, добавил он.

«Потребители в Северном полушарии в этом году столкнутся с дорогим, а в случае с Европой, возможно, холодным и опасным зимним сезоном. Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы», — заключил колумнист.

Ранее немецкий энергетический гигант Uniper предупредил, что худшее еще впереди, поскольку опасения по поводу поставок российского газа в Европу осенью и зимой продолжают подталкивать цены к росту.

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Юлия Кобелева
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