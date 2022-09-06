Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россию призвали не «бросаться на шею восточным партнерам»

Бизнесмен Ротенберг: бросаться восточным партнерам на шею ни к чему хорошему не приведет
СюжетНаселение России:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия не должна «бросаться на шею восточным партнерам», поскольку ни к чему хорошему это не приведет, и любовь должна быть обоюдной. С таким призывом во время Восточного экономического форума выступил бизнесмен Аркадий Ротенберг, его слова приводит РБК.

«Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск», — сказал он, рассуждая о том, смогут ли восточные экономики компенсировать потери российского бизнеса от западных санкций.

В частности, Ротенберг сказал, что Китай — сложный переговорщик и не будет делать что-либо без собственной выгоды.

«В Индии более разговорчивые партнеры, но не менее сложные», — добавил он и подчеркнул, что в целом разворот на Восток уже состоялся. «Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация закончилась», — заключил он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил прогноз по будущему развитию российской экономики. По нему, в период до 2030 года ВВП России вырастет на 17 процентов по отношению к уровню 2021 года, а реальные доходы населения увеличатся на 20 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.