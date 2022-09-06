Россию призвали не «бросаться на шею восточным партнерам»

Бизнесмен Ротенберг: бросаться восточным партнерам на шею ни к чему хорошему не приведет

Россия не должна «бросаться на шею восточным партнерам», поскольку ни к чему хорошему это не приведет, и любовь должна быть обоюдной. С таким призывом во время Восточного экономического форума выступил бизнесмен Аркадий Ротенберг, его слова приводит РБК.

«Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск», — сказал он, рассуждая о том, смогут ли восточные экономики компенсировать потери российского бизнеса от западных санкций.

В частности, Ротенберг сказал, что Китай — сложный переговорщик и не будет делать что-либо без собственной выгоды.

«В Индии более разговорчивые партнеры, но не менее сложные», — добавил он и подчеркнул, что в целом разворот на Восток уже состоялся. «Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация закончилась», — заключил он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил прогноз по будущему развитию российской экономики. По нему, в период до 2030 года ВВП России вырастет на 17 процентов по отношению к уровню 2021 года, а реальные доходы населения увеличатся на 20 процентов.