Зоозащитники обвинили российских чиновников в отравлении стерилизованных собак

В станице Павловской Краснодарского края массово отравили стерилизованных бродячих собак

Стерилизованных бродячих собак массово отравили в станице Павловской Краснодарского края. Зоозащитники обвинили в причастности к гибели животных чиновников местной администрации, пишет Telegram-канал Kub Mash.

По словам волонтеров, в 2021 году при финансовой поддержке администрации были произведены отлов и стерилизация бродячих собак. Спустя две недели животных, отмеченных специальными бирками, отпустили на волю.

По информации канала, в августе 2022 года в местной газете появилась статья, рассказывающая об опасности бродячих собак. Через несколько дней в станице заметили подозрительный грузовой автомобиль. Волонтеры заявили, что местная жительница стала свидетелем того, как неизвестные закидывают в машину таксу с ошейником. По словам россиянки, когда водителей не было на месте, она открыла дверь автомобиля и обнаружила внутри несколько собак с бирками о стерилизации. Женщина также подчеркнула, что закрытый автомобиль с животными несколько часов простоял на сильной жаре.

30 августа жители станицы обнаружили на улице пять мертвых собак. Зоозащитники считают произошедшее спланированной акцией перед выборами. Волонтеры написали заявление в региональную прокуратуру, после чего тела двух животных забрали на экспертизу, однако их вскрытие так и не произвели, пишет канал.

Ранее в Москве из-за атаки догхантеров погибли девять домашних собак. Предварительно, неизвестные раскидали в московском районе Бутово сосиски с белым порошком и таблетками. Съевшие их животные умирали в мучениях в течение двух часов.