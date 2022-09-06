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Российские истребители и средства ПВО сбили три украинских Су-25

Минобороны заявило, что истребители ВКС России и ПВО сбили три украинских штурмовика Су-25
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Истребители Воздушно-космических Сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских штурмовика Су-25. Об этом во вторник, 6 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, один из самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в районе города Снигиревка, а два других недалеко от села Мирное в Николаевской области.

Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 12 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории Донецкой народной республики.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 5343 единицы военной автомобильной спецтехники, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4845 бронемашин, 373 зенитных ракетных комплекса, 1889 беспилотников, 290 самолетов и 152 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры ударов боевых вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ. На записи видно, как пилот заряжает ракеты в пусковую установку, готовит машину к вылету, а после получения координат цели на малой высоте совершает несколько пусков по объектам противника.

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Константин Лысяков
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