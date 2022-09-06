Российский «Подсолнух-Э» сочли интересным для партнеров из каспийских стран

В ФСВТС допустили заинтересованность стран Каспия в РЛС «Подсолнух-Э»

Российская загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух-Э» может заинтересовать партнеров из стран Каспийского региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022 в Баку.

«Данная РЛС безусловно пользуется спросом у наших партнеров в других регионах. Она также может представлять интерес для прикаспийских государств. Готовы к взаимодействию с указанными партнерами в случае поступления официальных обращений», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о наличии заказов на РЛС от стран Каспия.

Отмечается, что РЛС «Подсолнух-Э», которая может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей, обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами.

«Подсолнух-Э» позволяет автоматически определять координаты морских и воздушных объектов, а также вырабатывать данные для целеуказания системам вооружения. РЛС может обнаружить судно водоизмещением более 5000 тонн на дальности до 300 километров.

В мае гендиректор АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (РТИ) и АО «НПК НИИДАР» Юрий Аношко сообщил, что станции «Подсолнух-Э» и «Лагуна-И» заинтересовали иностранных заказчиков. Также он отметил, что РЛС «Подсолнух» может прикрыть акваторию Черного моря.