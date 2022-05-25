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Российские «Подсолнухи» смогут прикрыть акваторию Черного моря

Разработчик рассказал о возможности РЛС «Подсолнух» прикрыть акваторию Черного моря

Фото: ИКК «Діфенс Експрес»

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух» может прикрыть акваторию Черного моря. Места предполагаемой дислокации РЛС уже определены. Об этом генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика Минца» и АО «НПК "НИИДАР"» Юрий Аношко рассказал в интервью ТАСС.

«Что касается именно радиолокационных комплексов, то для прикрытия акватории нашего государства прекрасно может подойти упомянутый выше комплекс типа "Подсолнух". <…> Места предполагаемой дислокации на побережье Черного моря уже определены, как на Кавказском, так и на Крымском побережье», — сообщил разработчик.

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По словам Аношко, в случае заинтересованности Министерства обороны России в РЛС «Подсолнух» к изготовлению комплекса и проведению подготовки к его монтажу можно приступить в течение полугода.

Загоризонтная РЛС поверхностной волны «Подсолнух» предназначена для всепогодного обнаружения воздушных и надводных целей. Станция способна в автоматическом режиме обнаруживать и сопровождать не менее 100 воздушных и 300 морских объектов, в том числе за пределами прямой видимости на расстоянии не менее 400 километров.

В июне 2021 года конструктор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Михаил Сколотнев назвал американскую систему Surface Wave Radar (SWR) аналогом РЛС «Подсолнух».

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Даниил Иринин
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