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ООН призвала к прекращению боевых действий вокруг Запорожской АЭС

Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и Украину к прекращению боевых действий вокруг ЗАЭС

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) призвала Россию и Украину принять на себя обязательства по прекращению боевых действий вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на АЭС, сообщает РИА Новости.

Он отметил важность усилий по возобновлению работы станции в качестве чисто гражданского объекта. «Запорожская АЭС и ее округа не должны быть целями или платформой для военных операций», — подчеркнул Гутерриш.

5 сентября делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закончила миссию на Запорожской АЭС. В своем докладе миссия отметила, что на Запорожской АЭС произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Кроме того, даже в ходе поездки члены делегации МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.

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Марина Совина
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