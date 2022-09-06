Индия одобрила свою первую назальную вакцину от COVID-19

Власти Индии выдали разрешение на первую назальную вакцину Bharat Biotech против COVID-19

Власти Индии одобрили свою первую назальную вакцину от COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте Medical Xpress.

Регулирующий орган Индии по лекарственным препаратам выдал разрешение на использование назальной вакцины от местного производителя Bharat Biotech, который разрабатывал прививку для инъекционного введения, одобренную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Использовать препарат планируется в качестве основной дозы любому невакцинированному или частично вакцинированному гражданину, однако не в качестве бустера.

Пока что информацию, когда именно продукт будет доступен для широкого пользования, не предоставили.

В ноябре 2021 года стало известно, что созданная Bharat Biotech прививка COVAXIN показала эффективность в 77,8 процента в профилактике появления симптомов коронавирусной инфекции. В третьей фазе испытаний протестировали 24,4 тысячи индийских добровольцев в возрасте от 18 до 97 лет.