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В Херсоне произошли более 10 взрывов

ТАСС: российские средства ПВО отразили атаки ВСУ в Херсоне
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, произвели запуск более десяти ракет в Херсоне в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

Следов от ракет в небе над городом не видно, при этом были слышны звуки взрывов.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Украинские бойцы запустили семь снарядов в сторону станции. В ходе обстрела была повреждена линия электропередачи, мощность 6-го энергоблока ЗАЭС снижена.

Власти Энергодара сообщили, что из-за артиллерийской атаки произошла утечка мазута в канал подачи воды на ЗАЭС. Специалисты осматривают место происшествия для определения мер, которые необходимы, чтобы ликвидировать ЧП.

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Кристина Есикова
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