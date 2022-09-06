В Херсоне произошли более 10 взрывов

ТАСС: российские средства ПВО отразили атаки ВСУ в Херсоне

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, произвели запуск более десяти ракет в Херсоне в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

Следов от ракет в небе над городом не видно, при этом были слышны звуки взрывов.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Украинские бойцы запустили семь снарядов в сторону станции. В ходе обстрела была повреждена линия электропередачи, мощность 6-го энергоблока ЗАЭС снижена.

Власти Энергодара сообщили, что из-за артиллерийской атаки произошла утечка мазута в канал подачи воды на ЗАЭС. Специалисты осматривают место происшествия для определения мер, которые необходимы, чтобы ликвидировать ЧП.