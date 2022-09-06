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Власти объяснили устойчивость России к санкциям

В Минфине объяснили устойчивость России к санкциям политикой финансовой стабильности

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Экономика России выстояла под западными санкциями под влиянием нескольких факторов, сказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, передает РБК.

«В России проводится политика так называемой финансовой стабильности. Это сбалансированный бюджет, за что отвечает Минфин, а также ЦБ проводит политику таргетированной инфляции и плавающего валютного курса. Это позволило избежать какого-то жесткого сценария, на который, видимо, рассчитывал Запад», — объяснил он. Второй причиной устойчивости российской экономики Тимофеев назвал невысокую долю импорта в ВВП.

Он также призвал страну и власти изменить существующую глобальную финансовую систему. «У России как у лидера стоит сейчас такая глобальная задача изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать мы не можем», — сказал спикер.

Ранее Bloomberg писал, что, согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией. Два из трех сценариев показывают, что сокращение ускорится в следующем году, а экономика вернется к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже.

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Платон Щукин
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