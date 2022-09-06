Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Запорожской области раскритиковали работу миссии МАГАТЭ

Запорожские власти заявили, что МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в докладе по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) закрыла глаза на ситуацию с обстрелами со стороны Киева. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Рогов раскритиковал работу делегации и заявил, что представители МАГАТЭ «устранились от своих служебных обязанностей». «Ни одного призыва конкретно к украинской стороне прекратить ядерный терроризм и обстрелы АЭС нет, хотя миссии были предоставлены все исчерпывающие доказательства причастности террористов Зеленского к обстрелам атомной станции», — заявил он.

Представитель местных властей также отметил, что МАГАТЭ «не является истиной последней инстанции» в плане честности, прозрачности и смелости.

Ранее сообщалось, что в своем отчете МАГАТЭ заявило, что на ЗАЭС произошло несколько инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности. Также отмечается, что представители делегации стали свидетелями обстрелов в районе станции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России допустили прекращение действия продуктовой сделки
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.