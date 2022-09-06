Запорожские власти заявили, что МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в докладе по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) закрыла глаза на ситуацию с обстрелами со стороны Киева. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Рогов раскритиковал работу делегации и заявил, что представители МАГАТЭ «устранились от своих служебных обязанностей». «Ни одного призыва конкретно к украинской стороне прекратить ядерный терроризм и обстрелы АЭС нет, хотя миссии были предоставлены все исчерпывающие доказательства причастности террористов Зеленского к обстрелам атомной станции», — заявил он.

Представитель местных властей также отметил, что МАГАТЭ «не является истиной последней инстанции» в плане честности, прозрачности и смелости.

Ранее сообщалось, что в своем отчете МАГАТЭ заявило, что на ЗАЭС произошло несколько инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности. Также отмечается, что представители делегации стали свидетелями обстрелов в районе станции.