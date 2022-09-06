Защита осужденных за убийство младенца российских врачей обжалует приговор

Защита обжалует приговор врачам Сушкевич и Белой по делу об убийстве младенца в роддоме

Начало событий в новости Суд приговорил к 9,5 и 9 годам колонии врачей Белую и Сушкевич

Приговор врачам из Калининграда Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме будет обжалован. Об этом «Ленте.ру» заявил адвокат Камиль Бабасов.

Защита намерена в установленный законом срок подать апелляционную жалобу, в которой будет поставлен вопрос об отмене приговора как незаконного и необоснованного.

Ранее Мособлсуд приговорил к 9,5 и 9 годам колонии Белую и Сушкевич, признав их виновными в убийстве новорожденного. В свою очередь женщины заявили, что не совершали никакого убийства, а на присяжных было оказано давление стороной обвинения.

24 августа присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. «В ходе суда было доказано, что ребенок был убит из желания не портить статистические показатели работы роддома и избежать наказания — Белая и Сушкевич были уверены, что мальчик не выживет. Но судебно-медицинская экспертиза это опровергла — ребенок был жизнеспособным», — рассказала «Ленте.ру» представитель потерпевших Лариса Гусева.

В декабре 2020 года присяжные оправдали врачей за недоказанностью самого факта преступления. В мае 2021 года приговор был отменен Верховным судом РФ из-за процессуальных нарушений и неприкрытого давления на присяжных.