Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Защита осужденных за убийство младенца российских врачей обжалует приговор

Защита обжалует приговор врачам Сушкевич и Белой по делу об убийстве младенца в роддоме
Начало событий в новости Суд приговорил к 9,5 и 9 годам колонии врачей Белую и Сушкевич

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Приговор врачам из Калининграда Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме будет обжалован. Об этом «Ленте.ру» заявил адвокат Камиль Бабасов.

Защита намерена в установленный законом срок подать апелляционную жалобу, в которой будет поставлен вопрос об отмене приговора как незаконного и необоснованного.

Ранее Мособлсуд приговорил к 9,5 и 9 годам колонии Белую и Сушкевич, признав их виновными в убийстве новорожденного. В свою очередь женщины заявили, что не совершали никакого убийства, а на присяжных было оказано давление стороной обвинения.

24 августа присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. «В ходе суда было доказано, что ребенок был убит из желания не портить статистические показатели работы роддома и избежать наказания — Белая и Сушкевич были уверены, что мальчик не выживет. Но судебно-медицинская экспертиза это опровергла — ребенок был жизнеспособным», — рассказала «Ленте.ру» представитель потерпевших Лариса Гусева.

В декабре 2020 года присяжные оправдали врачей за недоказанностью самого факта преступления. В мае 2021 года приговор был отменен Верховным судом РФ из-за процессуальных нарушений и неприкрытого давления на присяжных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.