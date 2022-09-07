25 миллионов клиентов застраховали жизнь и здоровье в СберСтраховании жизни

25 миллионов человек заключили 65 миллионов договоров СберСтрахования

7 сентября компания СберСтрахование жизни отмечает юбилей — 10 лет на российском страховом рынке. За это время ее клиентом стал каждый пятый житель России: 25 миллионов человек заключили 65 миллионов договоров страхования. Компания осуществила 800 тысяч выплат на сумму свыше 200 миллиардов рублей.

История страховщика началась в 2012 году с приобретения Сбером лицензии по страхованию жизни. Сегодня компания специализируется на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. В поисках удобных решений для каждого СберСтрахование жизни вывела на рынок целый ряд инновационных продуктовых предложений.

Наиболее яркими инновациями стали: программа долгосрочного страхования жизни «Управляемый капитал», сочетающая преимущества страхового и инвестиционного продуктов; программа «Билет в будущее», которая позволяет сформировать необходимый денежный резерв и предлагает услуги персонального образовательного и медицинского консьерж-сервисов; подписной продукт «Удобная страховка» для защиты на случай болезни и потери работы.

Большинство договоров, заключенных компанией за 10 лет, приходится на добровольное страхование жизни заемщиков — этот продукт стал первым решением, предложенным в 2012 году. Договоры страхования со СберСтрахованием жизни чаще заключают женщины (57 процентов). Почти 40 процентов держателей полисов моложе 40 лет.

Активнее других страховыми продуктами от СберСтрахования жизни пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского, Красноярского и Пермского краев, Нижегородской, Иркутской, Самарской, Ростовской и Свердловской областей, республик Башкортостан и Татарстан.

СберСтрахование жизни производит выплаты по завершившимся договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни. В последние годы растет интерес к программам накопительного страхования жизни. За 10 лет СберСтрахование жизни помогла клиентам накопить 18 миллиардов рублей. Финансовую подушку безопасности при помощи страхования сформировали почти 100 тысяч человек.

При наступлении неблагоприятных событий компания производит выплаты, которые помогают сохранить привычный образ жизни клиента и его семьи. За 10 лет было осуществлено почти 500 тысяч выплат: 60 процентов из них — по случаю ухода из жизни, 20 процентов — из-за потери здоровья (временная нетрудоспособность, болезни, диагностирование особо опасных заболеваний), по 10 процентов — вследствие установления инвалидности и получения травм.

«В 2022 году компания празднует 10-летие. Наша история началась с запуска добровольного страхования жизни заемщиков, а сегодня мы предлагаем продукты, которые закрывают различные потребности клиентов в защите, накоплениях и инвестициях. В период кризисов и пандемии коронавируса мы всегда были рядом с клиентами: предоставляли актуальные решения для инвесторов, давали отсрочку платежей по накопительным продуктам, модифицировали программы защиты жизни и здоровья, сокращали сроки урегулирования убытков и частоту обращений в офис.

За 10 лет мы прошли огромный путь: изменили отношение и повысили уровень знаний о продуктах страхования жизни, в разы увеличили потребительскую ценность, в интересах клиентов внедрили автоматизацию и роботизацию, научились работать с государственными данными. Сейчас наступает новый этап, когда нам нужно жить в новых реалиях, искать новых партнеров, предлагать новые продукты. Я убежден, что этот этап эволюции всей отрасли мы пройдем успешно», — отметил Игорь Кобзарь, генеральный директор СберСтрахования жизни.

СберСтрахование жизни — лидер рынка страхования жизни по объему собранных страховых премий и выплат. Число действующих договоров по состоянию на 30 июня 2022 года достигло 6,4 миллиона. Договоры доступны для оформления в отделениях Сбера и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

