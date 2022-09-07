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Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года

Глава ВТБ Костин спрогнозировал падение ВВП России на 4% по итогам 2022 года
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВВП России по итогам текущего года снизится на 4 процента. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

Он добавил, что аналитики также рассчитывают на снижение в 2023 году на 1,5 процента. При этом в 2024 году уже ожидается экономический рост. «В целом уровня 2021 года, мы считаем, можно достичь где-то через четыре-пять лет», — резюмировал Костин.

6 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в период до 2030 года ВВП России вырастет на 17 процентов по отношению к уровню 2021 года, а реальные доходы населения увеличатся на 20 процентов. Достигнуть максимальных результатов в правительстве рассчитывают за счет социально-экономической программы, разрабатывать которую начали в июле.

Ранее стало известно, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 13,4 процента. Кроме того, в обсуждаемой на данный момент редакции прогноза предполагается, что дефляция закончится до конца года.

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Марина Совина
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