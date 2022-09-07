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В Нальчике открылся новый ясельный блок на 60 детей

Новый ясельный блок, рассчитанный на 60 детей, открылся в Нальчике, Кабардино-Балкария

Кадр: Telegram канал ВЕСТИ КБР

Новый ясельный блок на 60 детей открылся в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, дошкольное учреждение, рассчитанное на детей от двух месяцев, появилось в микрорайоне Стрелка. Указанное здание состоит из трех блоков: первый построили в середине 1960-х годов, второй возвели в прошлом году, а еще один — ясельный — заработал этой осенью.

Согласно материалу, медицинский блок нового корпуса оснастили всем необходимым. В частности, на его территории расположили комнату для изоляции заболевших детей. Кроме того, рабочие обновили кухню, установив в ней современное оборудование для приготовления еды.

В июле в Ингушетии началось строительство школы на 250 мест. На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.

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Майя Пономаренко
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