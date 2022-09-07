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Названы самые модные брюки на осень

Стилисты Charuel назвали брюки из экокожи одной из самых модных моделей осени 2022 года

Фото: Gui França / Unsplash

Стилисты назвали брюки из экокожи одной из самых модных моделей осени 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе бренда Charuel, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 сентября.

Помимо монохромных черных вариантов эксперты предлагают добавить в гардероб модели с декором в виде строчки, разрезов и акцентных карманов. При этом самым смелым образом они считают total-look из брюк, топа и жакета.

Отмечается, что не утрачивают своей актуальности и фасоны с широкими штанинами в пол. Такие брюки могут быть изготовлены из легкой струящейся ткани или, напротив, из плотной шерсти и оформлены стрелками. Допускается классическая высокая посадка или трендовая заниженная талия в стиле 2000-х годов.

Специалисты советуют отойти от классического черного цвета и отдать предпочтение теплым оттенкам: бежевому, кофейному, ореховому. Брюки следует сочетать с массивной обувью, водолазками, объемными свитерами или рубашками оверсайз.

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Кроме того, рекомендуется присмотреться к новому тренду — брюкам-карго, характерной особенностью которых являются дополнительные карманы по бокам. Известно, что дизайнеры позаимствовали их из стиля милитари, поэтому актуальными для них остаются базовые нейтральные цвета: коричневый, песочный, серый. Карго можно дополнить кроссовками и свитшотом для создания комфортного образа, а также женственной обувью на каблуке или грубыми ботинками на массивной подошве.

Ранее в сентябре стилистка Ольга Захарец назвала самые частые ошибки при выборе верхней одежды. По словам специалистки, в число самых распространенных недочетов при покупке входят неправильные длина и цвет наряда. Так, она посоветовала приобретать изделия до середины икры и ниже, которые удачно сочетаются как с брюками, так и с юбками, и отдавать предпочтение нейтральным оттенкам: бежевому, черному, серому, коричневому или хаки.

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Карина Черных
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