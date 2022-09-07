Названы самые модные брюки на осень

Стилисты Charuel назвали брюки из экокожи одной из самых модных моделей осени 2022 года

Стилисты назвали брюки из экокожи одной из самых модных моделей осени 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе бренда Charuel, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 сентября.

Помимо монохромных черных вариантов эксперты предлагают добавить в гардероб модели с декором в виде строчки, разрезов и акцентных карманов. При этом самым смелым образом они считают total-look из брюк, топа и жакета.

Отмечается, что не утрачивают своей актуальности и фасоны с широкими штанинами в пол. Такие брюки могут быть изготовлены из легкой струящейся ткани или, напротив, из плотной шерсти и оформлены стрелками. Допускается классическая высокая посадка или трендовая заниженная талия в стиле 2000-х годов.

Специалисты советуют отойти от классического черного цвета и отдать предпочтение теплым оттенкам: бежевому, кофейному, ореховому. Брюки следует сочетать с массивной обувью, водолазками, объемными свитерами или рубашками оверсайз.

Кроме того, рекомендуется присмотреться к новому тренду — брюкам-карго, характерной особенностью которых являются дополнительные карманы по бокам. Известно, что дизайнеры позаимствовали их из стиля милитари, поэтому актуальными для них остаются базовые нейтральные цвета: коричневый, песочный, серый. Карго можно дополнить кроссовками и свитшотом для создания комфортного образа, а также женственной обувью на каблуке или грубыми ботинками на массивной подошве.

Ранее в сентябре стилистка Ольга Захарец назвала самые частые ошибки при выборе верхней одежды. По словам специалистки, в число самых распространенных недочетов при покупке входят неправильные длина и цвет наряда. Так, она посоветовала приобретать изделия до середины икры и ниже, которые удачно сочетаются как с брюками, так и с юбками, и отдавать предпочтение нейтральным оттенкам: бежевому, черному, серому, коричневому или хаки.