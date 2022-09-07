Белый дом признал цензуру соцсетей для борьбы с «неверной информацией»

Белый дом: власти США работают с соцсетями для борьбы с «неверной информацией»

Белый дом признал, что американские власти занимаются «цензурой» соцсетей для борьбы с «неверной информацией». По словам пресс-секретаря ведомства Карин Жан-Пьер, работа ведется в интересах американского населения. Об этом она заявила на брифинге для журналистов, пишет РИА Новости.

«Для американского населения критически важно получать доступ к точной, достоверной и научно подтвержденной информации», — пояснила она.

Жан-Пьер уточнила, что американские власти ведут работу с онлайн-платформами по теме коронавируса. По ее словам, сотрудничество началось в разгар пандемии еще при администрации экс-президента Дональда Трампа.

«Работа по предоставлению точной информации продолжается, США продолжают работать с социальными сетями по предоставлению точной информации о коронавирусе», — добавила пресс-секретарь Белого дома

Ранее генеральные прокуроры Луизианы и Миссури Джефф Лэндри и Эрик Шмитт заявили, что администрация президента США Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством онлайн-платформ. Расследование выявило обширное «предприятие по цензуре», куда входит множество федеральных агентств.