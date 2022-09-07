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Британский наемник оценил вооружение российской армии на Украине

CNN: британский наемник Марк Эйрс признал превосходство ВС РФ по численности и артиллерии
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Rick Mave / globallookpress.com

Британский наемник Марк Эйрс, который участвовал в контрнаступлении на Херсон с разведывательным подразделением украинских военных, оценил военную технику российской армии. Об этом сообщает CNN.

По словам иностранного военного, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть существенная проблема— российские войска на данном направлении превосходят украинскую армию по численности и вооружению. Эйрс отметил, что для украинских военных сейчас в приоритете задача минимизировать потери.

Британец отметил хорошее оснащение передовых подразделений ВСУ стрелковым оружием и боеприпасами, однако украинской стороне не хватает тяжелых вооружений, таких как артиллерия и танки. «Наши удары более точны, но более ограничены», — заметил Эйрс.

«Они (российская армия — прим. «Ленты.ру») просто постоянно обстреливают нас артиллерией, вот что делает это намного сложнее, артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши», — заключил британский военный.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции на Украине уничтожено порядка трех тысяч иностранных наемников. По его словам, с 24 февраля российскими войсками был уничтожен 2831 боевик.

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Варвара Кошечкина
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