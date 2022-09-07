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Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада

Экс-глава ЕКА Дорден: сотрудничество Запада с Россией является взаимовыгодным
Жан-Жак Дорден

Жан-Жак Дорден. Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Бывший генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жак Дорден назвал сотрудничество Запада и России взаимовыгодным. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что от совместной работы в космической сфере выиграют обе стороны. Дорден рассказал, что во время своей работы в ЕКА, он руководил департаментом по управлению только начинавшей проектироваться Международной космической станцией (МКС). Под его началом проект американской орбитальной станции Freedom слился с проектом МКС и стал ее американским сегментом. По его словам, объединение технологий было замечательным проектом, ставшим реальностью.

Кроме того, он также возглавлял проект по запуску ракет-носителей «Союз» с космодрома во Французской Гвиане. Они в свою очередь запускали на орбиту европейские спутники Galileo. «Таким образом, я работал над двумя важными совместными проектами с Россией и могу сказать, что от них выиграли и мы, и Россия», — отметил Дорден.

Касаясь вопроса о потенциальном прекращении сотрудничества с Россией, Дорден подчеркнул, что всегда предпочитает «импортировать сотрудничество» из других стран на планете Земля, чем «экспортировать конфликты» с Земли в космос.

В июле этого года генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил о принятом решении выйти из проекта МКС после 2024 года. По его словам, главным приоритетом станет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.

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Варвара Кузьмина
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