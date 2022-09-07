В Британии предупредили о последствиях энергетического кризиса в Европе

Глава партии рабочих Британии Галлоуэй заявил, что энергокризис «переломит хребет» Европе

Бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй предупредил о последствиях энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщает Global Times.

По его словам, недовольство европейских граждан собственным правительством на фоне энергетического кризиса станет последней каплей, что «переломит хребет» региону.

«Полагаю, это последняя соломинка, которая сломала спину верблюда. Она действительно сейчас ломает хребты», — сказал он.

Галлоуэй подчеркнул, что протестное настроение уже охватило Чехию и Францию. Он также назвал незавидным положение правительства Британии. «Но из всех крупных стран ЕС, я думаю, Германия будет первым и самым важным домино, которое упадет. И это будет очень большое домино», — добавил он.

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ. Она напомнила, что к началу военных действий на Украине ЕС на 40 процентов зависел от трубопроводного газа из России, а сейчас его доля в общем объеме потребления упала до 9 процентов.