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Туристка отправилась в поход по национальному парку и умерла от жары

Американка потеряла сознание из-за сильной жары во время похода по Гранд Каньону и умерла

Фото: Erik Jacobson / Unsplash

Американская туристка, которая отправилась в многодневный поход по Гранд-Каньону, потеряла сознание и скончалась от сильной жары. Об этом пишет New York Post.

Служба национального парка сообщила, что 59-летняя путешественница Дельфина Мартинес (Delphine Martinez) потеряла сознание и ориентацию в пространстве после того, как достигла тропы Громовой реки возле реки Колорадо. Другие туристы из ее группы попытались привести женщину в чувство, но Мартинес умерла.

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Сотрудники судебно-медицинской экспертизой округа Коконино, которые расследуют смерть туристки, ссылаются на сильную жару как на наиболее вероятную причину трагедии. Отмечается, что в день смерти женщины температура во внутреннем каньоне достигала 100 градусов по Фаренгейту (37,7 градуса Цельсия).

Сообщается, что Мартинес стала пятой туристкой, которая погибла в Гранд Каньоне за 2022 год. В июне в парке скончалась еще одна путешественница из Канады, когда температура в каньоне достигла 104 градуса по Фаренгейту (40 градусов Цельсия).

Ранее в сентябре в Великобритании туристка отправилась в соседнее графство отмечать с родственниками свой день рождения и внезапно умерла во время празднования. Близкие девушки объявили сбор денег на транспортировку тела женщины в родной город.

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Дарья Рыбак
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