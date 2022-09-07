Туристка отправилась в поход по национальному парку и умерла от жары

Американка потеряла сознание из-за сильной жары во время похода по Гранд Каньону и умерла

Американская туристка, которая отправилась в многодневный поход по Гранд-Каньону, потеряла сознание и скончалась от сильной жары. Об этом пишет New York Post.

Служба национального парка сообщила, что 59-летняя путешественница Дельфина Мартинес (Delphine Martinez) потеряла сознание и ориентацию в пространстве после того, как достигла тропы Громовой реки возле реки Колорадо. Другие туристы из ее группы попытались привести женщину в чувство, но Мартинес умерла.

Сотрудники судебно-медицинской экспертизой округа Коконино, которые расследуют смерть туристки, ссылаются на сильную жару как на наиболее вероятную причину трагедии. Отмечается, что в день смерти женщины температура во внутреннем каньоне достигала 100 градусов по Фаренгейту (37,7 градуса Цельсия).

Сообщается, что Мартинес стала пятой туристкой, которая погибла в Гранд Каньоне за 2022 год. В июне в парке скончалась еще одна путешественница из Канады, когда температура в каньоне достигла 104 градуса по Фаренгейту (40 градусов Цельсия).

Ранее в сентябре в Великобритании туристка отправилась в соседнее графство отмечать с родственниками свой день рождения и внезапно умерла во время празднования. Близкие девушки объявили сбор денег на транспортировку тела женщины в родной город.