В США допустили долгое отсутствие своего посла в России

FP: США допускают, что пост посла в России останется вакантным несколько месяцев

Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной несколько месяцев и дольше. Об этом пишет Foreign Policy (FP).

Издание указывает, что такое положение дел вероятно из-за неудовлетворительных отношений между двумя странами. «Действующие и бывшие дипломаты США скептически относятся к возможности быстрой выдачи агремана новому американскому послу в России», — говорится в материале.

Экс-посол США в России Джон Салливан покинул свой пост из-за смерти своей жены Грейс Родригес. «Она была очень больна, у нее был рак. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия», — заявил глава дипмиссии. Его супруга скончалась 5 сентября в результате ухудшения состояния.

Сейчас Вашингтон готовит ротацию на должность посла США в Москве. При этом ни о каком понижении уровня диппредставительства Соединенных Штатов в России речи не идет.