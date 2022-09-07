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В Египте зафиксировали первый случай оспы обезьян

Минздрав Египта зафиксировал первый случай заражения оспой обезьян в стране
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Vincent D. Johnson / XinHua

В Египте зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения страны.

«В рамках наблюдения за эпидемиологической ситуацией у гражданина Египта был зафиксирован положительный результат [анализа] на вирус оспы обезьян», — заявили в ведомстве. Руководство отметило, что заболевший египтянин изолирован в специальном стационаре.

По информации СМИ, заразившийся имеет вид на жительство в одной из европейских стран и часто посещал ее в последнее время. Состояние пациента стабильное.

30 августа власти штата Техас зарегистрировали первый в США случай смерти пациента от оспы обезьян. Скончавшимся оказался пожилой житель столичного округа Харрис. Уточняется, что у мужчины был слабый иммунитет.

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Юлия Мискевич
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