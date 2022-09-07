Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в мокрой футболке на голое тело

Модель Эльза Хоск выпустила линию одежды Helsa и снялась в мокрой футболке на голое тело

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в мокрой футболке на голое тело. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В публикации манекенщица рассказала, что выпустила линию одежды под собственным брендом Helsa, выразив с ее помощью свою любовь к родной Скандинавии. «Скандинавия — одно из лучших мест для семейной жизни с долгой историей борьбы с дискриминацией по половому признаку», — заявила девушка, отметив, что в рекламной кампании марки приняли участие ее родственники и друзья.

При этом на одном из размещенных в посте кадров Хоск позировала, стоя в воде в мокрой одежде, сквозь которую был виден ее обнаженный бюст. Свой образ она дополнила массивными золотистыми серьгами и цепочками.

Публикация модели вызвала противоречивую реакцию у подписчиков. «Так горжусь тобой! Выглядишь невероятно!», «Такая красавица», «Потрясающе!», «Почему так дорого? Выразила любовь к Скандинавии, но одежда сделана в Китае», «Разочарована тем, что она произведена в Китае», «Почему так дорого, как не стыдно», — прокомментировали они.

В июле Эльза Хоск показала откровенные фото и взволновала подписчиков. На опубликованном снимке модель позировала у побеленной стены, в углублении которой находилась кровать. При этом для съемки девушка надела прозрачный слитный купальник, украшенный узором из мелких цветов розового и оранжевого оттенков. Кроме того, образ дополнило украшение из малиновых лепестков, расположенное в районе уха.