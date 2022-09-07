Сообщение о вызывающих рак ПЦР-тестах оказалось недостоверным

Сообщение о вызывающих рак из-за оксида этилена ПЦР-тестах оказалось недостоверным

Сообщение о вызывающих рак из-за оксида этилена ПЦР-тестах оказалось недостоверным.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» 5 сентября появился пост, в котором утверждается, что палочка для ПЦР-теста «пропитана оксидом этилена», из-за чего человек «получает дозу канцерогена, который выстрелит онкологией». Также текст содержит упоминание о том, что оксид этилена входит в перечень опасных веществ.

Информация о том, что ПЦР-тесты могут вызывать рак из-за содержания оксида этилена, впервые появилась 19 марта 2021 года. Такое заявление распространил неизвестный мужчина, его 11-минутная речь была опубликована в Facebook. Сейчас ролик удален из соцсети.

Оксид этилена действительно является канцерогеном. Он давно применяется для дезинфекции различного медицинского оборудования, в США обработку им проходит примерно половина устройств. Стерилизация медицинского оборудования окисью этилена используется уже десятки лет.

При этом важным этапом при стерилизации является дальнейшая очистка медицинских инструментов от остатков окиси этилена до уровней, при которых он не представляет опасности для человека. То есть медицинские изделия не приносят вреда.

В 2022 году новое появление подобного сообщения в соцсетях не вызвало интереса у СМИ, публикаций в изданиях не оказалось. В соцсетях фейк периодически вновь появляется в сообществах антипрививочников и людей, которые не верят в пандемию коронавируса.