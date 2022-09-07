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Врач сделал кесарево сечение и зашил разрез обратно из-за недоношенности плода

Indian Express: врач преждевременно провел женщине кесарево сечение и зашил разрез обратно

Фото: Stewart Goldstein / Globallookpress.com

Гинеколог в индийском штате Ассам преждевременно провел пациентке кесарево сечение, обнаружил недоношенный плод и зашил разрез обратно. Об этом сообщает Indian Express.

Беременную женщину госпитализировали после того, как ее самочувствие ухудшилось. Врач понаблюдал за ней в течение двух дней и решил сделать кесарево сечение без предварительного ультразвукового обследования, хотя знал, что она должна родить ребенка лишь через три с половиной месяца. Поняв, что плод недоношен, он зашил разрез, оставив плод нетронутым.

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Врач просил семью пациентки ни с кем не обсуждать этот случай, однако скрыть произошедшее не удалось. Когда женщину выписали из больницы, ее состояние вновь ухудшилось, и о несостоявшемся кесаревом сечении узнали родственники и соседи. Семья пострадавшей потребовала расследования. Для рассмотрения дела была сформирована специальная комиссия.

В настоящее время женщина лежит в той же больнице. Ультразвуковое обследование показало, что плод не пострадал.

Ранее сообщалось, что акушер в мексиканском городе Мехикали, штат Нижняя Калифорния, повредил и чуть не отрезал новорожденному ребенку ухо во время кесарева сечения из-за отключения света в больнице. Роженица и ее муж подали жалобу в прокуратуру и обвинили больницу и ее сотрудников в злоупотреблении служебными полномочиями.

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Алиса Дмитриева
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