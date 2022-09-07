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Чехия предложила снять вопрос об ограничении цен на российский газ

Минпромторг Чехии призвал ЕС снять с рассмотрения вопрос об ограничении цен на газ России

Фото: Shutterstock

Чехия предлагает снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС, сказал глава Минпромторга республики Юзеф Сикела, его слова приводит РИА Новости.

«Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», — заявил он. Ранее стало известно, что в ЕС намерены ограничить цену на российский газ, но признают возможные риски.

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Один из сценариев подразумевает установление максимального предела цен на весь газ, поставляемый из России, или создание единого покупателя топлива. Он будет вести переговоры о стоимости на топливо.

Второй вариант предполагает разделение государств Евросоюза на «красную» и «зеленую» зоны, в зависимости от вероятности перебоев с поставками топлива. В «красной» зоне стоимость газа может быть ограничена, а в «зеленой» ее планируют оставить высокой, чтобы облегчить потоки в государства первой группы.

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Платон Щукин
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