Контролировать оплату проезда в транспорте предложили по-новому

Минтранс предложил контролировать оплату проезда по геолокации мобильных телефонов

Контролировать оплату проезда в общественном транспорте захотели по-новому — Минтранс предложил использовать для этого геолокацию мобильных телефонов. Это следует из сопроводительной документации госзаказа министерства на разработку научно обоснованных предложений по использованию технологии в этой сфере, пишет «Газета.ru».

«Местоположение места посадки и высадки пассажира можно определять непосредственно по местоположению его мобильного устройства. Многообразие применяемых и возможных к применению вариантов определения местоположения посадки и высадки пассажиров для расчета тарифа, и сбора аналитики о пассажирских перевозках, а также многообразие бесконтактных способов оплаты проезда свидетельствуют о большой востребованности данных технологий», — поясняют в ведомстве.

Представители Минтранса указывают, что в информационной системе оплаты проезда с использованием геолокации пассажиров необходимо учесть возможность ее использования в рамках плоских и зональных тарифов, фиксирование параметров рейса, а также возможность контроля оплаты проезда пассажирами и персонального информирования пассажиров о необходимости оплатить проезд.

Кроме того, планируется с помощью системы рассчитывать тариф, исходя из места посадки, высадки, маршрута и перевозчика. С помощью полученной информации о пассажиропотоке также планируется корректировать расписание городского транспорта и выбирать подвижной состав оптимальной вместимости, уточнили в ведомстве. «В РФ назрела необходимость в анализе и структурировании возможностей вариантов использования геолокации при осуществлении бесконтактной оплаты проезда», — отмечают специалисты.

Весной 2022 года в Петербурге начали отказываться от маршруток. Для социальных категорий будет работать льготный проезд. Также система транспорта откажется от оплаты наличными в салоне, а проезд можно будет оплатить разовыми QR-билетами с трехдневным сроком действия.