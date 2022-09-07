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В Германии усомнились в компетентности министра экономики

Bild усомнилась в компетентности министра экономики ФРГ Хабека после вопроса про кризис

Фото: Robert Habeck / Globallookpress.com

Немецкое издание Bild усомнилось в компетентности министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране из-за антироссийских санкций.

Глава экономического ведомства стал гостем телепрограммы на канале ARD. Его спросили, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце зимы, на что министр ответил, что подобная ситуация не предвидится, просто некоторые компании будут вынуждены временно остановить производство.

«То есть целые отрасли могут "просто на время прекратить производство", но это не означает, что они разорятся?(…) Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?» — иронично отметило издание.

Резкое увеличение стоимости энергии уже давно стало причиной банкротств по всей стране, подчеркивает газета. Причиной неплатежеспособности предприятий стал рост расходов на закупку материалов и энергии, а также снижение уровня продаж. На фоне роста цен у клиентов возрастает неуверенность.

Ранее глава германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что обещаниям канцлера Германии Олафа Шольца больше нельзя доверять, так как он их не выполняет. Политик подчеркнул, что глава кабмина не выполнил обещание инвестировать в немецкую армию средства в размере более двух процентов от ВВП страны.

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Варвара Кошечкина
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