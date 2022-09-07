Попытка поджога московского спорткомплекса хулиганом попала на видео

В Москве неизвестный попытался поджечь спорткомплекс «Хрустальный» и попал на видео

В Москве неизвестный попытался поджечь спорткомплекс «Хрустальный» и попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как в ночное время мужчина в оранжевой робе подходит к зданию с бутылкой горючей смеси, выливает ее около окна и поджигает. С первого раза совершить затеянное ему не удается, поэтому хулиган возвращается и повторно поджигает жидкость, а когда начинается задымление, убегает.

Известно, что инцидент произошел на Профсоюзной улице. Вероятно, мужчина использовал бензин, смешанный с маслом. Отмечается, что охранникам удалось потушить пожар.