Сторонникам ИГ дали до 12 лет за подготовку терактов против российских силовиков

Трех жителей Дагестана осудили на 11-12 лет за подготовку терактов против силовиков

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 12 лет лишения свободы трех жителей Дагестана, готовивших теракты в отношении силовиков. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Мужчины признаны виновными по ряду статей УК России, в том числе в подготовке террористического акта, организации незаконного вооруженного формирования, приобретении и хранении боеприпасов и огнестрельного оружия. Они будут отбывать наказание в колонии строго режима. Суд также назначил каждому из них штраф в размере 350 тысяч рублей.

По данным ведомства, в декабре 2020 года фигуранты, являющиеся сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), собирались совершить террористический акт в отношении правоохранителей и зданий УФСБ и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Дагестану.

Россияне зафиксировали на телефоны подходы к зданиям, приготовили карту местности, где были указаны посты охраны, секторы обстрелов и пути обхода. Однако правоохранители задержали мужчин и изъяли у них огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.