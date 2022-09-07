Путин заявил о невозможности изолировать Россию

Президент России Путин заявил о невозможности изолировать страну

Президент России Владимир Путин заявил, что как бы кому ни хотелось изолировать страну — это невозможно. Такое заявление он сделал во время выступления на пленарном заседании на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Как бы кому не хотелось изолировать Россию — это невозможно, достаточно просто посмотреть на карту. Мы будем использовать наши конкурентные преимущества», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ. Уточнялось, что в планах президента России ряд международных переговоров: с премьер-министрами Армении Николом Пашиняном и Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и председателем административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном.

ВЭФ проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.