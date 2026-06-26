Россиянам рассказали об увеличении пенсии

RT: 80-летние юбиляры июля получат прибавку к пенсии

В августе традиционно произойдет повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Как рассказал RT доцент Финансового университета Игорь Балынин, основная корректировка коснется работающих пенсионеров.

«Во-первых, в августе 2026 года будет проведена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости, благодаря которой они станут выше у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что у неофициально работавших пенсионеров увеличения не будет.

Еще одна категория, которую ждет прибавка, — 80-летние юбиляры июля. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к пенсии и включение надбавки за уход.

Кроме того, индексация затронет получателей специальных доплат: бывших членов летных экипажей (при выслуге от 25 лет для мужчин и 20 для женщин) и работников угольной промышленности. Суммы этих прибавок будут индивидуальны.

«Наконец, увеличение пенсий в августе традиционно затронет и застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты», — заключил специалист.

Ранее Социальный фонд России сообщил, что в мае 2026 года средний размер пенсии россиян превысил 37 тысяч рублей в пяти регионах.