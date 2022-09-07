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Путин обвинил Запад в нарушении зерновой сделки

Президент Путин обвинил ЕС в грубом нарушении условий сделки по вывозу зерна с Украины
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Reuters

Европейский союз грубо нарушил условия зерновой сделки, забрав себе практически все продовольствие, предназначенное беднейшим и развивающимся странам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Запись выступления президента доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

По словам российского лидера, в беднейшие и развивающиеся страны были отправлены всего два судна из 87. «Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — возмутился Путин.

«По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну: только два из 87. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые отправлены в развивающиеся страны», — добавил президент.

При этом Путин заверил, что Россия продолжает выполнять свои обязательства по зерновой сделке и выполнит их до конца.

Ранее 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Отмечается, что срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления. В соответствии с «зерновой сделкой» инспекторы будут досматривать суда, идущие на Украину и обратно, на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала.

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Николай Чигасов
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