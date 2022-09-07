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Белорусский политолог обжаловал приговор по делу о попытке госпереворота

Белорусский политолог Костусев обжаловал приговор по делу о попытке госпереворота

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии адвокат политолога Григория Костусева Инесса Оленская опротестовала его приговор по делу о заговоре и попытке госпереворота в республике, в соответствии с которым ему присудили 10 лет колонии. Ее слова приводит «Sputnik Беларусь».

«Была подана апелляционная жалоба на приговор суда Минской области, вынесенный по делу о заговоре с целью захвата государственной власти», — сказала юрист.

В жалобе защита указывает, что в деянии политолога нет состава преступления. Отмечается, что апелляцию будет рассматривать Верховный суд страны.

Ранее стало известно, что в Белоруссии суд назначил тюремный срок для политологов Григория Костусева, Александра Федуты и Юрия Зенковича, обвиняемых по делу о заговоре с целью захвата государственной власти. Им назначили срок в исправительных колониях в условиях усиленного режима.

В апреле 2021 года президент страны Александр Лукашенко сообщил, что на него и его сыновей готовилось покушение с участием спецслужб США. Федуту и Зенковича задержали в Москве, Костусева — в Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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