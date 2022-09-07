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В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря

LSM: латвийские спасатели нашли на дне Балтийского моря обломки самолета Cessna
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mark Winterbourne / Flickr / Wikimedia

Латвийские спасатели нашли на дне Балтийского моря обломки, предположительно, самолета Cessna. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на заявление главы Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботу.

«В Балтийском море глубине 60 метров обнаружены обломки, возможно, частного пассажирского самолета, разбившегося вечером в воскресенье, 4 сентября... В течение дня ожидается информация о результатах визуального осмотра. Если подтвердится информация о том, что найдены обломки разбившегося в воскресенье самолета, ответственные органы примут решение о необходимости их извлечения и дальнейших действиях. Скорее всего, обломки будут подняты специализированными кранами и вывезены на берег», — заявил Суббота изданию.

Ранее 4 сентября поступило сообщение о том, что частный легкомоторный самолет Cessna, летевший из Испании в Кельн, разбился в Балтийском море у побережья Латвии. Позже стало известно, что на борту самолета находилось шесть человек.

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Татьяна Антоненко
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