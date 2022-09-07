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В Харьковской области опровергли сдачу Балаклеи

Сообщения о частичной сдаче Балаклеи в Харьковской области оказались ложными

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сообщения о частичной сдаче Балаклеи, которые распространяют в социальных сетях от имени главы Харьковской области Виталия Ганчева, являются ложью, заявили в пресс-службе администрации региона в Telegram-канале.

Отмечается, что в соцсетях появилось заявление, которое якобы сделал Ганчев, о том, что украинские военные смогли войти в западную часть города Балаклея.

«Информационное сопровождение наступления ВСУ! Цель — посеять панику среди жителей Харьковской области. Почерк всем хорошо известный. Как и способ подачи информации», — опровергли появившиеся данные в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации батальона «Кракен», который располагался в районе Харькова. В результате удара были уничтожены до 30 солдат формирования и десять единиц военной техники.

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Варвара Кошечкина
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