Генерал-лейтенант Конашенков заявил об ударе по пункту дислокации батальона ВСУ «Кракен»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен». Об этом во время ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, пункт базирования «Кракена» располагался в районе Харькова. Представитель оборонного ведомства уточнил, что в результате удара были уничтожены до 30 солдат формирования и десять единиц военной техники.

Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

По уточненным данным Минобороны на 7 сентября, с начала спецоперации ВС России уничтожили 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».