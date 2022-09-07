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Минобороны заявило об уничтожении пункта дислокации батальона ВСУ «Кракен»

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об ударе по пункту дислокации батальона ВСУ «Кракен»
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен». Об этом во время ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, пункт базирования «Кракена» располагался в районе Харькова. Представитель оборонного ведомства уточнил, что в результате удара были уничтожены до 30 солдат формирования и десять единиц военной техники.

Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

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По уточненным данным Минобороны на 7 сентября, с начала спецоперации ВС России уничтожили 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

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Валерий Розенберг
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