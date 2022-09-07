В ДНР уличили Киев и Запад в давлении на миссию МАГАТЭ

Глава МИД ДНР Никонорова обвинила Киев и Запад в давлении на миссию МАГАТЭ

Глава Министерства иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова уличила Киев и Запад в давлении на миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что отразилось на отчете о визите на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается визита на Запорожскую атомную станцию, скажем так, отчет был немного сдержан. Мы понимаем, по каким причинам он может быть сдержан. Мы понимаем, что все международные организации, в том числе и МАГАТЭ, они находятся под огромным давлением с украинской стороны и со стороны западных союзников Украины — США и коллективной Европы», — заявила министр.

Она отметила, что в данный момент МАГАТЭ сложно выдать честный отчет о том, что «Украине стоит перестать обстреливать ЗАЭС».

Делегация МАГАТЭ завершила свою работу на ЗАЭС 5 сентября. В своем докладе специалисты агентства заявили, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Кроме того, представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси затруднился ответить на вопрос о виновных в обстрелах Запорожской АЭС. Он пояснил, что для этого нужно было наблюдать за операцией в регионе, что выходит за рамки мандата агентства.