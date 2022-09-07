Член СПЧ заявила о многомиллионном иске незаконно осужденного за изнасилование

Меркачева: незаконно осужденный за изнасилование мужчина подал иск на 10 миллионов рублей

Россиянин, незаконно осужденный за изнасилование, после отбытия срока и освобождения смог доказать свою невиновность и теперь собирается подать иск к следствию на 10 миллионов рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Со слов Меркачевой, фигурант пытался доказать свою вину и до приговора, но не оставил это дело и после отбытия срока. В какой-то момент ему это удалось. С Меркачевой он консультировался по вопросу целесообразности суммы иска — «не много ли». Правозащитница ответила, что сумма адекватная, однако не смогла припомнить, чтобы столько выплатили хоть кому-то из незаконно осужденных.

Ранее сообщалось, что Меркачевой стала известна цель недавно прошедшего в Москве автопробега на дорогих авто, который сорвала полиция. Один из организаторов Сергей Хитров пояснил правозащитнице: таким образом участники хотели показать, что не все бизнесмены уехали из страны.