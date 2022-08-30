Организатор VIP-гонки суперкаров в Москве объяснил цель автопробега

Организатор VIP-гонки назвал целью пробега желание показать, что не все бизнесмены уехали

Один из организаторов VIP-гонки суперкаров в Москве Сергей Хитров объяснил цель автопробега. По его словам, таким образом он хотел показать, что не все бизнесмены уехали из России, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, чьи слова приводит ТАСС.

«Как рассказал Сергей Хитров, задумка автопробега была в том, чтобы показать, что не все молодые предприниматели уехали из России», — сказала она. Меркачева добавила, что, по словам Хитрова, формат мероприятия сменился после предупреждения о запрете участия на машинах. Люди «пришли пешком», также они «сидели на частной территории, никого не трогали».

28 августа полицейские задержали больше сотни владельцев дорогих машин, в том числе экс-мэра Архангельска Александра Донского. Уточнялось, что участники гонки были заранее предупреждены о запрете на проведение мероприятия. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».