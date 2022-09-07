Путин обосновал действия России на Украине с точки зрения международного права

Президент Путин заявил, что действия России на Украине соответствуют международному праву

Действия России на Украине соответствуют международному праву. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Трансляция выступления президента ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

«Утверждения, что Россия нарушает международное право, абсолютно безосновательны», — сказал Путин.

По словам президента, в мировом праве уже были прецеденты, которые позволяют России защищать республики Донбасса. В качестве примера Путин привел ситуацию с Косово и напомнил об уставе ООН, который дает нациям право на самоопределение.

Глава государства отметил, что Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), отталкиваясь от третьей статьи устава ООН, а дальше вынуждена защищать их согласно 51 статье Устава организации.

«Если мы их признали, мы можем заключить с ними международный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи? Конечно, можем. Мы заключили этот договор, он ратифицирован парламентом РФ и их парламентами, и там определенные обязанности лежат на российской стороне», — подытожил президент.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.