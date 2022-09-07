Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия нашла нового покупателя на свою нефть в Азии

Мьянма заявила о готовности покупать российские нефтепродукты, удобрения и топливо

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мьянма начала покупать российские нефтепродукты, первая партия прибудет в страну уже через несколько дней, заявил премьер-министр страны Мин Аун Хлайн в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), его цитируют «Известия». Таким образом, Россия нашла нового покупателя в Азии на свое сырье.

Мин Аун Хлайн заявил, что Мьянма готова оплачивать поставки российских нефтепродуктов в рублях. Он также заверил, что страна хочет закупать удобрения и топливо у России, и пригласил инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений страны.

Brent от TradingView

Премьер-министр также сказал, что для прекращения «долларового устрашения» в мировой торговле можно было бы использовать рубль, юань и рупию. Мьянма тоже находится под санкциями.

Азиатский регион уже пресытился российской нефтью, маловероятно, что он сможет целиком поглотить объемы, которые освободятся после ввода эмбарго на российскую нефть в Европе, заявил ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Херсоне назвали ориентировочную дату проведения референдума
Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»
Российский стилист перечислила модные вещи для любого возраста
Прибор для российской «Луны-25» пройдет дополнительные испытания
Умер писатель-фантаст Питер Страуб
Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ
Иностранный игрок «Спартака» объяснил решение остаться в России
Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon
Популярная российская ведущая рассказала об отношении мужа к ее откровенным фото
В ВОЗ заявили об умирающих от коронавируса каждые 44 секунды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.