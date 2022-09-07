Россия нашла нового покупателя на свою нефть в Азии

Мьянма заявила о готовности покупать российские нефтепродукты, удобрения и топливо

Мьянма начала покупать российские нефтепродукты, первая партия прибудет в страну уже через несколько дней, заявил премьер-министр страны Мин Аун Хлайн в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), его цитируют «Известия». Таким образом, Россия нашла нового покупателя в Азии на свое сырье.

Мин Аун Хлайн заявил, что Мьянма готова оплачивать поставки российских нефтепродуктов в рублях. Он также заверил, что страна хочет закупать удобрения и топливо у России, и пригласил инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений страны.

Премьер-министр также сказал, что для прекращения «долларового устрашения» в мировой торговле можно было бы использовать рубль, юань и рупию. Мьянма тоже находится под санкциями.

Азиатский регион уже пресытился российской нефтью, маловероятно, что он сможет целиком поглотить объемы, которые освободятся после ввода эмбарго на российскую нефть в Европе, заявил ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.