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Реакцию Путина на доклад связали с полной боевой готовностью России

Автор Mirror Левен: реакция Путина на доклад Минобороны говорит о боевой готовности России
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Реакция президента России Владимира Путина на доклад оборонного ведомства свидетельствует о том, что российские войска находятся в полной боевой готовности, написала журналистка издания Mirror Ханна Левен.

Автор статьи указала на видеоматериал телеканала «Звезда» из наблюдательного пункта на полигоне Сергеевский, где проходят стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». На опубликованных кадрах видно, как Владимир Путин вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад замглавы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова.

«Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине», — отметила Левен.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Ранее британский таблоид Daily Express признал, что Владимир Путин поставил Запад на колени с помощью санкций, введенных против Москвы. Западные политики стали недовольны последствиями антироссийских ограничений, поскольку принятые меры спровоцировали дефицит энергоносителей и резкий рост цен на них в Европе.

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Варвара Кошечкина
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