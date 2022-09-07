Путин заявил о развитии отношений с Мьянмой

Президент России Путин сообщил о позитивном развитии отношений с Мьянмой

Президент России Владимир Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с премьер-министром страны Мин Аун Хлайном в ходе Восточного экономического форума он отметил, что объем торгово-экономических связей пока скромный, но наблюдаются положительные тенденции.

Товарооборот России и Мьянмы в первом полугодии 2022 года вырос в 2,5 раза и составил 355,1 миллиона долларов. Мьянма экспортирует в Россию текстиль, сельскохозяйственную и рыбную продукцию, а также является импортером машин, оборудования, удобрений, дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов, металлов.