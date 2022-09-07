Ротенберг оценил запрет на выезд российских специалистов за рубеж

Ротенберг оценил запрет на выезд специалистов за рубеж для борьбы с нехваткой кадров

Запрет на выезд за рубеж квалифицированных кадров не поможет России решить свои проблемы, для них нужно создавать комфортные условия внутри страны. Таким образом идею ограничения выезда в беседе с РБК оценил бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Он подчеркнул, что система стопроцентных запретов не действует, потому что люди всегда найдут возможность уехать. Предприниматель напомнил, что сами по себе зарплаты решают далеко не все. Например, хоккеисты всего мира едут в НХЛ ради престижа и предпочтут играть там, какие бы зарплаты ни платили им в другом месте.

По мнению Ротенберга, такую же среду можно создать в России для квалифицированных специалистов, чтобы работать тут было престижно. Каким образом добиться такого положения дел, бизнесмен не уточнил.

Россия столкнулась с оттоком специалистов, в том числе в области IT, после ввода войск на территорию Украины. В июне заместитель главы МВД России Игорь Зубов оценивал нехватку сотрудников в сфере информационных технологий в 170 тысяч человек.

При этом президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выразил уверенность, что страна с началом боевых действий ничего не потеряла. Он указал, что отторгнуто от страны будет только все вредное и ненужное.