Путин высказался о нацизме в России и на Украине

Президент Путин заявил, что неонацисты есть и в РФ, но Киев возводит их в ранг героев

Неонацисты есть как в России, так и на Украине, однако киевские власти возводят их в ранг героев. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция выступления главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы российского государства, у властей в Киеве есть «неонацистский след», на который российские власти всегда указывают в переговорах с западными партнерами.

«Мне все время [партнеры] отвечают: "Ну ладно, такие неонацисты и у вас есть, и у нас есть". Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев», — сказал Путин.

Ранее во время выступления президент заявил, что Россия не начинала военные действия на территории Украины, а, наоборот, пытается их закончить, поскольку на территории бывшей советской республики они ведутся с 2014 года.

7 сентября началось пленарное заседание ВЭФ, мероприятие проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивосток