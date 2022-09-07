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Шахматистка Гаприндашвили достигла примирения с авторами сериала «Ход королевы»

Шахматистка Нона Гаприндашвили достигла примирения с авторами сериала «Ход королевы»

Фото: Stanley Sherman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили достигла примирения со стриминговой платформой Netflix после судебного разбирательства, касающегося мини-сериала «Ход королевы». Об этом сообщает ТАСС.

Поданный в 2021 году в калифорнийский суд иск был связан с тем, что в одном из эпизодов сериала, относящихся к 1968 году, Гаприндашвили представили как шахматистку, никогда не игравшую с мужчинами, что являлось неправдой.

К концу 60-х Гаприндашвили сыграла более чем с 50 мужчинами, в числе которых были такие шахматисты, как Драголюб Велимирович, Борис Спасский, Михаил Таль и другие.

«Да, так и есть. Мы достигли соглашения с Netflix. Сделка конфиденциальная, однако некоторые ее детали все-таки будут опубликованы, но позже», — заявили в адвокатской конторе BLB, которая защищала интересы грузинской шахматистки.

Ранее стало известно, что герой обложки альбома Nirvana с обнаженным мальчиком обжаловал отказ суда в компенсации.

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Анастасия Астахова
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