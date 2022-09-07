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Устроившая скандал из-за ненависти к русским дипломат ушла из МИД Норвегии

Устроившая скандал в мурманском отеле дипломат Эллингсен покинула МИД Норвегии

Фото: Shutterstock

Бывшая сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в отеле из-за ненависти к русским, ушла из норвежского МИД. Об уходе дипломата сообщает Dagbladet со ссылкой на представителя пресс-службы внешнеполитического ведомства страны Туву Ронес Богснес, передает ТАСС.

«Этот норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе на пенсию с 1 сентября», — сообщила представитель МИД. По ее словам, в этот день Эллингсен пополнила ряды пенсионеров.

30 июля Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила консул.

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Виктория Кондратьева
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