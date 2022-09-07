Экс-президента США приняли в Белом доме теплее Байдена

Экс-президента Обаму на представлении портрета в Белом доме приняли теплее Байдена

Экс-президента США Барака Обаму в Белом доме приняли теплее, чем действующего главу государства Джо Байдена. Церемонию представления президентского портрета транслировал телеканал CNN.

Обама прибыл в Белый дом на традиционное представление портрета вместе с супругой Мишель. После того как Байден и бывший президент вошли в зал, Обама стал обнимать и пожимать руки присутствующим. Нынешний глава Белого дома ограничился несколькими рукопожатиями и отправился на сцену ожидать, когда Обама завершит приветствия.

Джо Байден произнес экс-президенту и его супруге слова благодарности, назвав период президентства Обамы «подарком для страны и истории». Президента Обаму изобразил Роберт Маккарди, а портрет Мишель Обамы написала Шэрон Спранг. Произведения будут выставлены в Белом доме в течение десятилетий.

Ранее национальный комитет Республиканской партии обвинил Байдена в чрезмерном отдыхе — с момента вступления в должность в январе 2021 года президент США отдыхал 228 дней.